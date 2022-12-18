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Россия перебросила в Беларусь еще 50 "Уралов", - "Гаюн"

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Воскресенье 18 декабря 2022 17:06
Россия перебросила в Беларусь еще 50 "Уралов", - "Гаюн" Фото: Россия перебросила в Беларусь еще 50 "Уралов" (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия перебросила в Беларусь еще как минимум 50 новых грузовых автомобилей "Урал", которые могут предназначаться для российских военных на белорусском полигоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает, что 16 декабря из России в Беларусь прибыл очередной эшелон с техникой Вооруженных сил РФ.

Так, эшелон отправился с железнодорожной станции "Мисяш" (Челябинская область, РФ) 11 декабря и прибыл на ЖД-станцию "Осиповичи-1" (Могилевская область, Беларусь) 16 декабря.

Сообщается, что в составе было переброшено примерно 50 единиц новых грузовых автомобилей "Урал". Выгрузка началась в 4:30 утра того же дня.

"Гаюн" указывает, что есть основания полагать, что техника предназначается для снабжения военных ВС РФ, которые находятся на полигоне "Осиповичский".

Кроме того, 11 декабря на станцию "Полонка" прибыл воинский эшелон со станции "Мисяш" с аналогичным грузом (30 единиц новых грузовых автомобилей "Урал").

Напомним, ранее Россия перебросила еще два эшелона с техникой ВВС РФ в Беларусь. В их составе было минимум 60 единиц техники.

В Беларуси также заметили большую колону медицинских машин армии РФ.

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