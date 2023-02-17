ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси снова продлили военные учения, они длятся уже 43 недели

Новина українською →
Беларусь, Пятница 17 февраля 2023 12:49
В Беларуси снова продлили военные учения, они длятся уже 43 недели Фото: в Беларуси продлили учения до 27 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля. Они непрерывно длятся уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Так, согласно графику проведения учений на беларусских полигонах, 18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва - "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В мониторинговой группе фиксируют очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

"Общее число продлений составило 43 недели", - говорится в сообщении.

При этом ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, "они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта".

Как сообщалось, в Беларусь российская армия перекинула свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, уже прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Напомним, 5 февраля в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 российских боевых вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен