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В Беларуси приземлился самолет Пригожина, - "Гаюн"

Фото: самолет основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина приземлился в Беларуси 27 июня (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40", - говорится в сообщении.

Как сообщает мониторинговая группа, еще один бизнес-джет прилетел из России в 7:58.

"Бизнес-джет BAe 125-800B с рег. номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 7:58", - добавили в "Беларускі Гаюн".

Переворот Пригожина

После того как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин свернул свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин выедет в Беларусь. В таком случае, против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени біло непонятно, где все же находится все-таки Пригожин.

При этом, по данным CNN, Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, а по информации Института изучения войны, Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежное убежище, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, отход в Беларусь может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

В то же время вчера представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят на Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

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БеларусьЧВК ВагнераЕвгений Пригожин