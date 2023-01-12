В Беларусь приехал командующий сухопутных войск России: что известно

В Беларусь прибыл главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Он проверил, как проходит подготовка российских оккупантов на военных базах РФ, расположенных на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Сообщается, что он провел инспекцию в воинских частях и подразделениях российских оккупантов, находящихся на территории Беларуси.

"В Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны Российской Федерации во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Беларуси заявили о так называемом "наращивании" ПВО совместно с российскими оккупантами. Там отчитались, что зенитчики уже вступили в боевое дежурство.

Напомним, что в Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

В частности, как стало известно, что в Беларуси во время учений с россиянами будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО.

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