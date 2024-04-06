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В Беларуси повестки будут вручать по SMS. Лукашенко подписал закон

Беларусь, Суббота 06 апреля 2024 11:32
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В Беларуси повестки будут вручать по SMS. Лукашенко подписал закон Фото: глава беларусского режима Александр Лукашенко
Автор: Наталия Гурковская

Глава беларусского режима Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в повестки будут приходить через SMS-сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

"О необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства, управление Комитета государственной безопасности по области граждане могут быть проинформированы посредством SMS-сообщений", - говорится в документе.

При этом, в случае мобилизации явка по SMS будет обязательной.

"При призыве на военную службу по мобилизации граждане Беларуси также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством SMS-сообщений", - говорится в законе.

При этом, учитывая, что в Беларуси номер мобильной связи можно получить исключительно по паспорту, предоставлять номера военнообязанных должны будут по запросу военкомата операторы связи в недельный срок.


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