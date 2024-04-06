ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі повістки вручатимуть по SMS. Лукашенко підписав закон

Білорусь, Субота 06 квітня 2024 11:32
UA EN RU
У Білорусі повістки вручатимуть по SMS. Лукашенко підписав закон Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко підписав закон, згідно з яким до повісток надходитиме через SMS-повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний правовий інтернет-портал Білорусі.

"Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в документі.

При цьому, у разі мобілізації явка по SMS буде обов'язковою.

"При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик, будучи оповіщеними за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в законі.

При цьому з огляду на те, що в Білорусі номер мобільного зв'язку можна отримати виключно за паспортом, надавати номери військовозобов'язаних повинні будуть на запит військкомату оператори зв'язку в тижневий термін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
Пуски ракет та дронів, пожежа у Харкові та "прильоти" у Запоріжжі: подробиці нічної атаки
Пуски ракет та дронів, пожежа у Харкові та "прильоти" у Запоріжжі: подробиці нічної атаки
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС