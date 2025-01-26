В Беларуси начались так называемые "выборы" президента

Известно, что всего было образовано 5325 участков для голосования. Их открыли с 8:00 по местному времени и они будут работать до 20:00.

Как информирует издание, на сайте ЦИК Беларуси работает сервис по поиску участка для голосования. Это значит, что указав необходимые данные, любой избиратель может узнать, где находится его участок для голосования. В то же время подчеркнули, что каждый избиратель должен голосовать лично, голосование других лиц не допускается.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко заявил, что в стране во время "выборов" международные наблюдатели якобы проводят мониторинг избирательного процесса во всех регионах. Самая "многочисленная" миссия наблюдателей - от СНГ, Вторая по численности миссия - ШОС.

Кроме того, утверждается, что присутствуют представители и руководители ЦИК стран СНГ и дальнего зарубежья. Также заявлено о наличии индивидуальных "экспертов", которые представляют якобы почти все континенты (кроме Австралии) и 17 западноевропейских стран.

Издание пишет, что пресс-конференция председателя ЦИК Игоря Карпенко "О предварительных результатах голосования на "выборах" президента Республики Беларусь" запланирована на 27 января, с 2:30 до 3:00.

В тот же день, в понедельник, 27 января, в 11:00, пройдет итоговая пресс-конференция ЦИК "О предварительных итогах "выборов" президента Республики Беларусь".

Издание добавило, что с 21 по 25 января в Беларуси проходило так называемое досрочное "голосование". В нем якобы приняли участие 41,81% граждан, включенных в списки для "голосования".