В Беларуси начали строить жилье для "вагнеровцев-инструкторов", - ЦНС

По сообщениям местных, девятиэтажный дом возводят в населенном пункте Цель.

Там расположен полигон, где в свое время находились наемники из ЧВК "Вагнера".

Скриншот: Цель (google.com/maps)

Сейчас там осталось до 300 боевиков, которые занимаются обучением военнослужащих Беларуси. Тем временем военные палатки в лагере в районе села Цель продолжают разбирать и вывозить.

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.