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В Беларуси во время дроновой атаки РФ на Украину взорвался "Шахед"

Иллюстративное фото: в Беларуси во время дроновой атаки РФ на Украину взорвался "Шахед" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские ударные дроны залетели в Белоруссию в четверг, 3 октября. Один из них, вероятно, взорвался недалеко от Калинковичей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговых групп, появилась информация о том, что около пяти утра жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва. Позже эти данные подтвердили несколько источников "Гаюна". По уточненным данным, взрыв над Калинковичами был слышен около 04:55 утра.

За некоторое время до этого стало известно, что в воздушное пространство Беларуси залетел беспилотник по типу "Шахед". Он двигался в направлении Мозыря, проходя восточнее Наровли.

"Расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость - 200 км/ч). Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом" .В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиация ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась", - пишет "Гаюн".

Мониторинги пока не знают, сдетонировал ли "Шахед" самостоятельно или был сбит силами ПВО.

Вражеская атака дронов

В ночь на 3 октября российская армия запустила по Украине 105 ударных дронов. ПВО работала в 15 регионах Украины и уничтожила 78 беспилотников, еще 23 вражеских дрона были локационно потеряны.

Также известно, что один "Шахед" улетел в направлении Беларуси. В этот момент в небе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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