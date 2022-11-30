Готова ли Россия снова напасть из Беларуси и что станет "маркером" этого: ответ ГУР

Готовность россиян к повторному наступлению со стороны Беларуси пока не наблюдается. Но если враг начнет, в частности, развертывать систему управления группировкой военного времени, - это станет своеобразным "маркером" вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день мы не замечаем создания в Беларуси мощной наступательной группировки, которая там была создана в течение января-февраля. Но в то же время около 9000 тысяч военнослужащих - это первая танковая армия, которая провела мероприятия боевой подготовки, проводится боевое слаживание подразделений. Этот процесс контролируется Генштабом РФ и командованием этой танковой армии", - рассказал Скибицкий.

Представитель ГУР не исключил, что могут быть два варианта применения этой дивизии: либо с территории Беларуси, либо ротационный возврат на территорию Украины на Харьковское или другие направления.

"В то же время если говорить о перспективе (повторного наступления со стороны Беларуси - ред.), то такая угроза существует и есть планы применения группировки войск Союзного государства Беларусь-Россия. Проблема только заключается в том, что на сегодняшний день недостаточно вооружения, которое перевезено на территорию РБ" , – отметил Скибицкий.

Он акцентировал, что в настоящее время в Беларуси сейчас ожидается активизация именно боевой подготовки, поскольку с 1 декабря в белорусских ВС начинается новый учебный год.

"То есть войска будут выходить на полигоны, будет отрабатываться боевое согласование, поэтому мы ожидаем, что будут активные меры оперативной и боевой подготовки. Поэтому мы отслеживаем все, что там происходит", - говорит Скибицкий.

На вопрос журналиста, что именно будет "маркером" вторжения из Беларуси он отметил, что их много.

"Маркеров здесь много, но этот вопрос уже отработан. У нас есть методики по которым мы определяем готовность группировки войск. Одним из таких маркеров является развертывание системы управления группировки военного времени, но опять же, на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки и территории Беларуси пока не обнаружено", - подытожил Скибицкий.

Напомним, как рассказал РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь у россиян пока нет достаточного количества личного состава и военной техники для формирования группировки для наступления на Украину со стороны Беларуси.

При этом в ISW считают, что недавнее развертывание сил РФ в Беларуси направлено на усиление российского обучающего потенциала и проведение информационно-психологической операции, направленной против Украины и стран Запада, а не для подготовки новой атаки на Украину с севера.