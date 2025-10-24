RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Беларуси неожиданно заблокировали соцсеть "ВКонтакте"

Иллюстративное фото: власти Беларуси заблокировали соцсеть "ВКонтакте" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Беларуси решили заблокировать самую популярную российскую соцсеть "ВКонтакте". Что стало причиной - неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт государственной инспекции по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (БелГИЭ).

"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Срок действия ограничения в настоящее время неизвестен", - сказано в сообщении инспекции. 

Стоит заметить, что в список запрещенных ресурсов ранее уже вносили отдельные страницы "ВКонтакте", но полностью весь сайт - нет. 

Более подробных деталей о новых ограничениях инспекция не раскрывает. 

При этом в СМИ уже появилась информация о том, что доступ к соцсети для белорусов был затруднен. 

"ВКонтакте"

Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) является одной из крупнейших в России и активно используется для распространения пропаганды.

Согласно открытым данным, 71% россиян посещают VK хотя бы раз в месяц, что делает ее ключевой платформой для воздействия на общественное мнение.

VK активно используется для распространения пропаганды, направленной на различные социальные группы. С помощью таргетинга и адаптации контента к интересам пользователей, пропагандистские материалы достигают целевой аудитории.

Украина официально заблокировала доступ к социальной сети "ВКонтакте" 15 мая 2017 года.

Это решение было принято в рамках указа 5-го президента Петра Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против ряда российских интернет-ресурсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВКонтакте