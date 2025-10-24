В Беларуси неожиданно заблокировали соцсеть "ВКонтакте"

Власти Беларуси решили заблокировать самую популярную российскую соцсеть "ВКонтакте". Что стало причиной - неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт государственной инспекции по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (БелГИЭ).
"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Срок действия ограничения в настоящее время неизвестен", - сказано в сообщении инспекции.
Стоит заметить, что в список запрещенных ресурсов ранее уже вносили отдельные страницы "ВКонтакте", но полностью весь сайт - нет.
Более подробных деталей о новых ограничениях инспекция не раскрывает.
При этом в СМИ уже появилась информация о том, что доступ к соцсети для белорусов был затруднен.
Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) является одной из крупнейших в России и активно используется для распространения пропаганды.
Согласно открытым данным, 71% россиян посещают VK хотя бы раз в месяц, что делает ее ключевой платформой для воздействия на общественное мнение.
VK активно используется для распространения пропаганды, направленной на различные социальные группы. С помощью таргетинга и адаптации контента к интересам пользователей, пропагандистские материалы достигают целевой аудитории.
Украина официально заблокировала доступ к социальной сети "ВКонтакте" 15 мая 2017 года.
Это решение было принято в рамках указа 5-го президента Петра Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против ряда российских интернет-ресурсов.