В Беларуси неожиданно заблокировали соцсеть "ВКонтакте"

"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Срок действия ограничения в настоящее время неизвестен", - сказано в сообщении инспекции.

Стоит заметить, что в список запрещенных ресурсов ранее уже вносили отдельные страницы "ВКонтакте", но полностью весь сайт - нет.

Более подробных деталей о новых ограничениях инспекция не раскрывает.

При этом в СМИ уже появилась информация о том, что доступ к соцсети для белорусов был затруднен.