В Беларуси медикам начали вручать повестки в военкоматы

В Беларуси проходят проверки данных медицинских работников, состоящих на военном учете. Медиков вызывают в военкоматы, информацию о них собирают у родственников и знакомых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал белорусской медицинской инициативы "Белые халаты.News".
"Под призыв попадают даже женщины - как врачи, так и медсестры. Срок на сборы - от 10 дней. Также военкомат уточняет размеры одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали в воинскую часть", - говорится в сообщении.
В настоящее время, как пишет Telegram-канал, пока неизвестны случаи отправки медицинских работников непосредственно в регионы военных действий, однако инициативные медики Беларуси напоминают своим коллегам, что "на Беларусь никто не нападет, нет никаких внешних врагов, кроме придуманных пропагандой".
Они призывают врачей и медицинский персонал при принуждении к исполнению преступных приказов не давать втягивать себя в войну.
"Помните: никто из этих людей не возьмет на себя ответственность за ваши действия. Режим относится к людям как к расходному материалу", - подчеркивают "Белые халаты.News".
Сегодня, 12 декабря, РБК-Украина сообщило, что в Беларуси снова приступили к перемещению российской военной техники в рамках так называемой региональной группировки войск. Технику перегоняют поближе к границе с Украиной.
Напомним, 7 декабря в Беларуси заявили об очередном перемещении военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу.
Ранее мы писали, что на государственных предприятиях Беларуси начали собирать деньги для нужд общественной организации, которая занимается белорусскими ветеранами боевых действий. На самом деле, средства предназначены для закупки амуниции и формы мобилизованным российским военным.
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