ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси собирают деньги для военных, но не для своих, - ЦНС

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 11 декабря 2022 15:41
В Беларуси собирают деньги для военных, но не для своих, - ЦНС Фото: в Беларуси собирают деньги на военных российской армии (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На государственных предприятиях Беларуси начали собирать деньги для нужд общественной организации, которая занимается белорусскими ветеранами боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает Центр, белорусское подполье сообщило, что фактически средства, собираемые на нужды организации "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств", предназначены для закупки амуниции и формы мобилизованным российским военным.

Эта организация, созданная в 1995 году, контролируется Министерством обороны страны. К основным целям ее деятельности, согласно уставу, относятся социальная защита прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия и Беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности, для чего в Минск прилетал министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, что во время встречи Лукашенко заявил, что считает: его страна и Россия якобы не хотят войны против Украины и открыто об этом заявляют, а не "прячутся в кусты".

Ранее аналитики ISW заявляли, что в то же время Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению относительно участия в боевых действиях против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб
Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители