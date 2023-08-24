В Беларуси демонтируют лагерь "вагнеровцев": спутниковые снимки

Издание получило спутниковые снимки Planet Labs. На них заметно, что палаточный городок в селе Цель под Осиповичами начали демонтировать. Работы идут примерно с 1 августа.

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По состоянию на 23 августа из 273 палаток в Беларуси успели разобрать около 101. По данным издания, в каждой палатке может размещаться около 20 бойцов. Таким образом покинуть Беларусь может по меньшей мере 2020 "вагнеровцев" из 5000, которые сейчас находятся там.

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Остается неизвестным, куда могут переместить палатки боевиков "Вагнера". Но спутниковые снимки не фиксируют монтаж подобных лагерей на территории других белорусских полигонов или воинских частей.

В российских Telegram-каналах пишут, что часть "вагнеровцев" могут быть возвращены в Россию и отправлены в длительные отпуска. Другие паблики, связанные с ЧВК, сообщают, что часть наемников начали перебрасывать в Африку.

При этом мониторинговая группа "Білорускі Гаюн" пока не фиксирует вывод боевиков "Вагнера" из Беларуси.

Пригожин погиб?

Вечером 23 августа на территории Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого предварительно находились 10 человек. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом, а Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и руководство ЧВК.

Официально гибель Пригожина в Москве до сих пор не подтвердили. При этом в России озвучивается версия об уничтожении самолета средствами ПВО, а также о подрыве.

Больше о том, что известно об аварии самолета предводителя "вагнеровцев" - читайте в материале РБК-Украина.

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