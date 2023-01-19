Имеют политический характер. В Воздушных силах высказались о летных учениях в Беларуси

Совместные летно-тактические учения России и Беларуси, которые начались 16 января, имеют более политический характер, чем практический.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы видим на аэродромах Беларуси смешанные экипажи, рядом с российскими самолетами стоят белорусские МиГ-29. Они отрабатывают какое-то боевое слаживание, какие-то там полеты. Показывают единство объединенной армии. Для чего это делают. Это больше политического характера учения, чем они приведут к какому-то слаживанию", - подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее стало известно, что в первый день совместных летных учений России и Беларуси на территории РБ не взлетел ни один истребитель или вертолет.

Также мы писали, что сегодня, 19 января, утром в Беларуси наблюдалось увеличение авиаактивности. В частности, там взлетел российский МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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