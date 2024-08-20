Беларусь развернула на границе с Украиной авиацию и войска ПВО

Беларусь развернула авиацию и войска противовоздушной обороны у границы с Украиной через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил, что разместит около трети военных в стране вдоль границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Он назвал этот шаг значительным увеличением. AP напоминает, что в общей сложности белорусская армия насчитывает около 60 000 военных.

Вчера, 19 августа, Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной . Это связано с тем, что там якобы находятся более 120 тысяч украинских военных. По его мнению, в Украине считают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

После вторжения украинских войск в Курскую область РФ Лукашенко начал призывать к переговорам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.