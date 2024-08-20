ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь розгорнула на кордоні з Україною авіацію і війська ППО

Вівторок 20 серпня 2024 01:46
UA EN RU
Білорусь розгорнула на кордоні з Україною авіацію і війська ППО Фото: білоруські військові (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Білорусь розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових у країні вздовж кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Білоруські військові розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу, заявив на національному телебаченні генерал-майор Андрій Лук’янович, командувач білоруськими військами ППО.

Він назвав цей крок значним збільшенням. AP нагадує, що загалом білоруська армія налічує близько 60 000 військових.

Вчора, 19 серпня Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною. Це пов'язано з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових. На його думку, в Україні вважають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

Після вторгнення українських військ у Курську область РФ Лукашенко почав закликати до переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини