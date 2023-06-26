В Беларусь прилетал российский "Руслан". Ранее на нем доставляли ракетные комплексы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн" .

Как сообщается, в воскресенье, 25 июня, в 15:12 в Национальном аэропорту "Минск" приземлился транспортный Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Борт направлялся из Ульяновска.

В Беларуси самолет пробыл почти сутки. В 13:03 26 июня борт вылетел обратно в РФ и приземлился в аэропорту "Внуково" в 14:15.

С какой целью "Руслан" прилетал в Беларусь пока неизвестно.

Следует отметить, что ранее на таких самолетах привозили в Беларусь партию тактических ракетных комплексов "Точка-У", ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и другие боеприпасы. Однако тогда Ан-124 прилетали на военные аэродромы.

В мониторинговой группе добавили, что в Национальном аэропорту "Минск", куда прилетал этот самолет, есть авиаремонтный завод, куда он мог привезти какие-нибудь запчасти или что-то по военным нуждам.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.

В середине мая Россия возобновила опрокидывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.

Кроме того, в конце мая этого года главы Министерства обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Согласно ему, РФ передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.