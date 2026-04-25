Репрессии в РФ

Напомним, что Россия массово отключает интернет по примеру Китая и Ирана. В Кремле такие меры называют ответом на "угрозы с Запада", однако фактически страна строит "цифровой ГУЛАГ", где связь и доступ к сети исчезают даже в Москве.

Также мы писали, что в РФ спецслужбы получили неограниченную власть, а банковская тайна была окончательно отменена. Теперь ФСБ имеет прямой доступ ко всем счетам, финансовым операциям и личной переписке граждан, что фактически завершило формирование полицейского государства.

Кроме того, российская "машина зачистки" начала работать против собственной пропаганды. Из-за чрезмерной цензуры и массовых блокировок просмотры провластных Z-каналов упали почти вдвое, что свидетельствует о системных сбоях в цифровой политике Кремля.