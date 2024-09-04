Беларусь перебросила технику и военных к границе с Литвой, - "Гаюн"

По информации "Белорусски Гаюн", 31 августа на станции Заслоново формировался эшелон с техникой 19-й механизированной бригады ВС РБ (в/ч 71327).

Уже 1 сентября эшелон был замечен в окрестностях Минска, он двигался в западном направлении.

В тот же день в 15.30 эшелон прибыл на станцию Гудогай (Островецкий район Гродненской области). Станция расположена в семи километрах от границы с Литвой.

К границе с Литвой была переброшена тактическая группа 19-й ОМБР в составе: до 2 мотострелковых рот (14 БМП-2, 2 медицинские машины "Ил"), танковую роту (10 танков Т-72Б, 1 БРЕМ-1), 1 минометную батарею (6 120-мм минометов 2С12 "Сани"), автомобильную технику и т.д. В общей сложности 38 единиц техники и около 250 военных

"На текущий момент подразделения ВС РБ не создают военной угрозы для Литвы", - отметили в "Белорусски Гаюн".

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