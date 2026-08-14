ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Беларусь перебрасывает солдат к границе с Украиной: есть ли угроза прорыва

19:45 14.08.2026 Пт
2 мин
Новые подразделения уже появились недалеко от украинской границы
aimg Анастасия Никончук
Беларусь перебрасывает солдат к границе с Украиной: есть ли угроза прорыва Фото: беларусские военные (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Беларусь продолжила усиливать военное присутствие вблизи границы с Украиной и развертывать новые подразделения. Однако украинские пограничники пока не фиксировали признаков подготовки наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире программы Ранок.LIVE.

Демченко заявил, что украинская сторона продолжала наблюдать за военной активностью Беларуси и оценивать связанные с ней риски.

По его словам, Минск наращивал военное присутствие возле украинской границы, однако размещенные там силы пока не создавали непосредственной угрозы.

В ГПСУ также отметили, что белорусские власти с 2022 года используют заявления о якобы существующей угрозе со стороны Украины как обоснование для усиления собственных военных возможностей и развертывания новых подразделений.

"Не стоит сейчас ожидать, что это что-то, что может там создать угрозу нашей стране", – подчеркнул Демченко.

В Беларуси формируют новую бригаду

Ранее стало известно о формировании новой десантно-штурмовой бригады примерно в 40 километрах от украинской границы.

При этом, по словам военного обозревателя Ивана Тимочко, имеющихся разведданных пока недостаточно для полной оценки возможной угрозы.

Он отмечал необходимость установить, было ли решение о создании подразделения самостоятельной инициативой белорусского руководства или связано с Россией, а также выяснить, каким будет его личный состав и вооружение.

По словам Тимочко, новое формирование потенциально может использоваться не только как белорусское подразделение, но и как прикрытие для российских войск. Поэтому украинские разведка и спецслужбы продолжают оценивать его назначение и реальные возможности.

Напоминаем, что Беларусь начала формирование нового десантно-штурмового соединения у границы с Украиной. Известно, что один батальон уже создали, а в течение года планировали сформировать еще один, а также подразделения артиллерии, ПВО, разведки и боевого обеспечения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Беларусь ДПСУ Война в Украине
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G