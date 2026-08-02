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Беларусь формирует новую десантную бригаду у границы с Украиной

16:14 02.08.2026 Вс
1 мин
Первый батальон уже сформирован
aimg Елена Чупровская
Беларусь формирует новую десантную бригаду у границы с Украиной Фото: Беларусь формирует новое десантно-штурмовое подразделение прямо у границы с Украиной (Getty Images)
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На границе с Украиной Беларусь формирует новое десантно-штурмовое подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александра Иллюкевича.

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", - заявил Иллюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны.

Какие подразделения добавят к концу года

По словам командующего, до конца этого года белорусская сторона планирует сформировать:

  • второй батальон новой бригады;
  • подразделения боевого довольствия;
  • артиллерийские части;
  • зенитные (противовоздушные) подразделения;
  • разведывательные части.

На данный момент известно, что в новую бригаду уже набраны офицеры и призван личный состав.

Дислоцироваться подразделение будет недалеко от Гомеля - белорусского города, расположенного рядом с границей Украины.

Между тем, ранее сообщалось, что, несмотря на многочисленные заявления об опасности на границе, белорусская сторона неожиданно заявила об отсутствии признаков агрессии, а ситуацию назвала стабильной.

Напомним, РБК-Украина также писало, что в ракете "Орешник" уже почти не осталось иностранных компонентов, а значительную часть деталей производит именно Беларусь.

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