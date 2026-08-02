Беларусь формирует новую десантную бригаду у границы с Украиной
На границе с Украиной Беларусь формирует новое десантно-штурмовое подразделение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александра Иллюкевича.
"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", - заявил Иллюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны.
Какие подразделения добавят к концу года
По словам командующего, до конца этого года белорусская сторона планирует сформировать:
- второй батальон новой бригады;
- подразделения боевого довольствия;
- артиллерийские части;
- зенитные (противовоздушные) подразделения;
- разведывательные части.
На данный момент известно, что в новую бригаду уже набраны офицеры и призван личный состав.
Дислоцироваться подразделение будет недалеко от Гомеля - белорусского города, расположенного рядом с границей Украины.
Между тем, ранее сообщалось, что, несмотря на многочисленные заявления об опасности на границе, белорусская сторона неожиданно заявила об отсутствии признаков агрессии, а ситуацию назвала стабильной.
Напомним, РБК-Украина также писало, что в ракете "Орешник" уже почти не осталось иностранных компонентов, а значительную часть деталей производит именно Беларусь.