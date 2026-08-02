Беларусь формирует новую десантную бригаду у границы с Украиной

На границе с Украиной Беларусь формирует новое десантно-штурмовое подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александра Иллюкевича.

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", - заявил Иллюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны.

Какие подразделения добавят к концу года

По словам командующего, до конца этого года белорусская сторона планирует сформировать:

второй батальон новой бригады;

подразделения боевого довольствия;

артиллерийские части;

зенитные (противовоздушные) подразделения;

разведывательные части.

На данный момент известно, что в новую бригаду уже набраны офицеры и призван личный состав.

Дислоцироваться подразделение будет недалеко от Гомеля - белорусского города, расположенного рядом с границей Украины.