Беларусь держит у границ Украины до семи БТГ, - Наев

Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. Пока там продолжаются тренировки военных и налаживание инфраструктуры для сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными силами ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева.

"Нам известно, что Республика Беларусь является союзником РФ в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства Беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы Беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп", - рассказал Наев.

Он подчеркнул, что уже около полугода продолжаются систематические учения на территории Беларуси, в которых вовлечены как их Вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности.

"На территории Беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил РФ", - говорит Наев.

Впрочем, по его словам, в настоящее время случаев усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечено.

"Но нам известно, что такая угроза может произойти в дальнейшем", - обратил внимание Наев.

Отметим, как сообщалось ранее в разведке, семь батальонно-тактических групп могут насчитывать в среднем от 4000 до 6000 личного состава.

Напомним, недавно военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина объяснил переброску войск РФ в Беларусь.

Ранее стало известно, что в Беларуси начали ремонтные работы железной дороги, поскольку страна готовится принимать военные эшелоны из РФ.

Между тем глава Минобороны Алексей Резников уже оценил вероятность участия белорусских войск в войне против Украины и отметил, что у белорусских солдат нет мотивации вступать в этот конфликт.

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