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Беларусь обновляет военную доктрину: теперь предусматривает ядерное оружие

Фото: Виктор Хренин, министр обороны Беларуси (mil.by)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси хотят обновить военную доктрину впервые за восемь лет. Теперь она должна включать применение ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на sb.by.

По его словам, проект обновленной военной доктрины представители сегодня, 16 января, на заседании совета безопасности РБ. 

Он рассказал, что "настало время" переработать документ, который действовал с 2016 года. Теперь доктрина, как отметил министр, "стала адресной" - там указаны "источники военных угроз" для Беларуси и сформулированы меры при возникновении рисков. 

"В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - добавил он. 

В то же время министр обороны нафантазировал, что такая доктрина якобы показывает миролюбивый характер Беларуси. 

Передача Беларуси российского ядерного оружия

Напомним, в конце мая 2023 года министры обороны РФ и Беларуси договорились о размещении российского ядерного оружия на территории РБ.

Также страна-агрессор передала белорусским военным комплексы "Искандер-М", которые способны запускать ракеты с ядерным зарядом. 

В конце декабря 2023 года диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь уже получила все ядерное оружие, которое обещала передать Россия


 

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БеларусьЯдерное оружие