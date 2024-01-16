Беларусь обновляет военную доктрину: теперь предусматривает ядерное оружие

По его словам, проект обновленной военной доктрины представители сегодня, 16 января, на заседании совета безопасности РБ.

Он рассказал, что "настало время" переработать документ, который действовал с 2016 года. Теперь доктрина, как отметил министр, "стала адресной" - там указаны "источники военных угроз" для Беларуси и сформулированы меры при возникновении рисков.

"В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - добавил он.

В то же время министр обороны нафантазировал, что такая доктрина якобы показывает миролюбивый характер Беларуси.

Передача Беларуси российского ядерного оружия

Напомним, в конце мая 2023 года министры обороны РФ и Беларуси договорились о размещении российского ядерного оружия на территории РБ.

Также страна-агрессор передала белорусским военным комплексы "Искандер-М", которые способны запускать ракеты с ядерным зарядом.

В конце декабря 2023 года диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь уже получила все ядерное оружие, которое обещала передать Россия.



