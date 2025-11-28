Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ, - Defense Express

Эта дальнобойная ракета предназначена для уничтожения легко- и бронированной техники, командных машин, машин радиолокационной разведки, командных пунктов, самолетов на аэродромах, пусковых установок ракетных комплексов и тому подобное.

Технические характеристики ракеты

Дальность, на которую может бить эта ракета, составляет 500-1000 км, при этом боевая часть в зависимости от дальности составляет 25-50 кг.

"То есть речь идет о попытке вписаться в "тренд" на дешевые крылатые ракеты, разработка которых сейчас приобретает популярность на западе, и среди всего в Соединенных Штатах, где ищут действительно дешевых возможностей для поражения целей на значительные расстояния", - отмечают военные аналитики.

Длина ракеты - 3,15 метра, размах крыльев - 2,5 метров, скорость до 600 км/ч, максимальная высота полета - до 11 500 метров. Тип системы наведения, которую использует ракета LCCM Mk2, не разглашается, отмечает издание EDR Magazine.

Ракета предназначена для использования как с наземных платформ (катапульты, пусковая на шасси легкобронированных машин и контейнерная пусковая), так и с кораблей.

На сегодня известно, что в компании завершили разработку комплекса и крылатой ракеты и в ближайшее время должны пройти его испытания.

Что известно о производителе

Производитель ракеты - E-System Solutions - заявлен как "белорусская-эмиратская компания".

В то же время одним из российских пропагандистских ресурсов компания E-System Solutions позиционируется как "недавно основанная специалистами из РБ и ОАЭ" и которая "до сих пор не демонстрировала заметных успехов", пишет Defense Express.

"Впрочем, например, ранее в этом году была новость о том, что белорусская компания с тем же названием показала макет зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ2К" - и вполне вероятно, что речь идет об одной и той же компании", - делают вывод аналитики.

Учитывая, что в E-System Solutions заявляют, что их ракета LCCM Mk2 была создана с учетом опыта "украинского театра военных действий", не исключено, что она разрабатывалась с привлечением российских специалистов.

"А публичную демонстрацию можно объяснить желанием бросить "пыль в глаза" - мол, это совместная белорусско-эмиратская разработка и РФ здесь ни при чем", - отмечают специалисты Defense Express.