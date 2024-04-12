ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь готовится провести военные учения в двух областях, - "Гаюн"

Пятница 12 апреля 2024 14:11
UA EN RU
Беларусь готовится провести военные учения в двух областях, - "Гаюн" Фото: Беларусь готовится провести военные учения в двух областях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь в ближайшие месяцы планирует провести военные учения в Витебской области и Ричицком районе Гомельской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорускі Гаюн".

Витебская область

Мобилизационные учения пройдут в июне. Их целью является оценка степени готовности военкоматов, госорганов и организаций выполнять задачи по назначению.

Во время учений запланированы:

  • отработка перевода военкоматов с мирного на военное время, развертывание мобилизационной инфраструктуры;
  • призыв военнообязанных и автомобильной техники для доукомплектования комиссариатов.

Участие в учениях будут принимать все военкоматы области.

Беларусь готовится провести военные учения в двух областях, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: Беларусь готовится провести военные учения в двух областях (Getty Images)

Гомельская область

Учения пройдут в Речицком районе. Сейчас там идет подготовка к учениям по ТрО.

"Скорее всего, учения будут проводиться в рамках второго этапа проверки ТрО Гомельской обл. Ориентировочный срок проведения - май-июль", - добавляет "Беларускі Гаюн".

В частности, в мае учения по ТрО пройдут в Могилеве.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории. Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

В частности недавно Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готовится к войне несмотря на то, что "не хочет воевать".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине
NEWS
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский