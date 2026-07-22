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После истерик Лукашенко о войне в Беларуси заявили об отсутствии признаков агрессии

16:43 22.07.2026 Ср
2 мин
В Минске говорят, что напряженность сейчас преобладает только в информационном пространстве
aimg Мария Науменко
После истерик Лукашенко о войне в Беларуси заявили об отсутствии признаков агрессии Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
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После многочисленных заявлений об опасности на границе в Беларуси неожиданно сообщили, что не фиксируют признаки агрессии, а ситуацию называют стабильной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание БЕЛТА.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин после доклада к самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко заявил, что военно-политическая ситуация вокруг страны остается стабильной, а основное напряжение наблюдается в информационном пространстве.

По его словам, Минск не видит подготовки к возможному нападению.

"Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В соседних странах проводится минимальное количество учений - всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она (ситуация вокруг Беларуси - ред.) стабильна, и какой-то угрозы, напряженности, подготовки к внезапному нападению мы не видим", - заявил он.

Отдельно он прокомментировал ситуацию на границе с Украиной. По словам министра, белорусская сторона не фиксирует признаки подготовки агрессивных действий со стороны украинских военных.

"На сегодняшний день мы не видим, чтобы со стороны украинских формирований, обеспечивающих прикрытие своей границы, шла подготовка к каким-то агрессивным активным действиям", - добавил он.

В то же время Хренин подчеркнул, что Беларусь не ослабляет меры безопасности. По его словам, на южной границе остается "минимальный комплект" подразделений сил специальных операций, которые вместе с пограничниками обеспечивают охрану пограничной зоны.

Министр также сообщил, что подготовка личного состава продолжается в плановом режиме с учетом выводов, сделанных после комплексной проверки в начале года.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Беларуси Игорь Секретапригрозил Украине "жестким ответом" в случае пересечения общей границы.

Он также заявил о якобы определенных Минском "красных линиях" и утверждал, что любое нападение на так называемое "союзное государство" будет иметь немедленные последствия.

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