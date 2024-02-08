В Белом доме заявили, что военные ВСУ в боях вынуждены тщательно распределять боеприпасы

Американский чиновник ответил на вопрос представителя СМИ относительно паузы более месяца с момента последнего пакета помощи США, переданного Украине, и дал оценку ситуации, с которой столкнулись Силы обороны в противостоянии российской военной агрессии в контексте поставки боеприпасов.

"Командиры на поле боя сейчас принимают действительно тяжелые решения. Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают беспокоиться, что они закончатся", - отметил Кирби.

По его словам, российские захватчики пользуются такой ситуацией.

"И россияне это знают. Вот почему они продолжают атаковать беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев использовать средства ПВО, которые, как они знают, сейчас не заменяются", - сказал представитель Белого дома.

Таким образом, военным ВСУ приходится принимать "некоторые жесткие решения - со стороны командиров по всему фронту - с востока до юга".

Также Кирби высказался по поводу ситуации с наступлением российских интервентов в районах Авдеевки. Чиновник отметил, что этот населенный пункт для оккупантов может восприниматься как "исходный пункт, логистический центр", для продолжения проведения наступательных операций на Донбассе.

Помощь Украине от США

Напомним, ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.

Также сообщалось, что 7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новому финансированию для защиты границ.

Добавим, на днях начальник отдела закупок армии США Даг Буш заявил о том, что американская армия намерена удвоить производство используемых в Украине артиллерийских снарядов до октября этого года.