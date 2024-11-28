В Белом доме заявили, что Украина не получит ядерное оружие, - Newsweek
Угрозы российского диктатора Владимира Путина привели к ужесточению разговоров о ядерной войне. А также о возможности вернуть Украине ядерное вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Как пишет издание, сейчас многие политики говорят о ядерной войне, поскольку конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется.
Толчком к этому стало и то, что Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину, в которой подчеркивается, что Россия будет прилагать "все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы" и преследует цель предотвратить эскалацию напряженности между государствами, которая может привести к "военным конфликтам, в в том числе ядерных".
После этого начались слухи о том, что Соединенные Штаты могут вернуть Украине ядерное вооружение.
Но в Белом доме сообщили Newsweek: "Мы не планируем предоставлять Украине ядерное оружие".
Очередная провокация России
Недавно Путин утвердил изменения ядерной доктрины. Изменения предполагают, что РФ сможет использовать "ядерку" в ответ на массированную атаку беспилотников или нападение на ее территорию "неядерного государства при поддержке ядерного".
Впоследствии спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что такие изменения не приведут к реальному применению российского ядерного оружия.
Позже СМИ начали писать о том, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, администрация действующего президента Джо Байдена сосредоточилась на помощи Украины и вернуть Украине ядерное вооружение.
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