В Белом доме заявили, что Украина не получит ядерное оружие, - Newsweek

Угрозы российского диктатора Владимира Путина привели к ужесточению разговоров о ядерной войне. А также о возможности вернуть Украине ядерное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как пишет издание, сейчас многие политики говорят о ядерной войне, поскольку конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется.

Толчком к этому стало и то, что Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину, в которой подчеркивается, что Россия будет прилагать "все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы" и преследует цель предотвратить эскалацию напряженности между государствами, которая может привести к "военным конфликтам, в в том числе ядерных".

После этого начались слухи о том, что Соединенные Штаты могут вернуть Украине ядерное вооружение.

Но в Белом доме сообщили Newsweek: "Мы не планируем предоставлять Украине ядерное оружие".

Очередная провокация России

Недавно Путин утвердил изменения ядерной доктрины. Изменения предполагают, что РФ сможет использовать "ядерку" в ответ на массированную атаку беспилотников или нападение на ее территорию "неядерного государства при поддержке ядерного".

Впоследствии спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что такие изменения не приведут к реальному применению российского ядерного оружия.