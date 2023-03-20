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В Белом доме заявили, что "очень внимательно" наблюдают за встречей Си Цзиньпина и Путина

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Понедельник 20 марта 2023 16:05
В Белом доме заявили, что "очень внимательно" наблюдают за встречей Си Цзиньпина и Путина Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что "очень - очень внимательно" следят за поездкой главы Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку обеспокоены любыми призывами к прекращению огня в это время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Прекращение огня, объявленное прямо сейчас, по сути, лишь ратифицирует завоеванное Россией и даст Путину больше времени, чтобы действительно оснастить, переподготовить и возобновить операции", - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, США "отвергнут" любые призывы к прекращению огня на встрече, поскольку "не в интересах Китая" поставлять оружие Украине.

По мнению Кирби, российско-китайские отношения являются "браком по расчету, а не по любви".

"Это две страны, у которых нет особого доверия между собой, но они находят общую причину в отпоре Запада, в отпоре американского лидерства", - подчеркнул он.

Кирби также добавил, что США не видели ни одного подтверждения разговора между Си и президентом Украины Владимиром Зеленским, но призвал к обсуждению.

"Если вы собираетесь поехать в Москву и посидеть три дня с президентом Путиным, и собираетесь узнать его взгляд на войну, которую он начал и которую он мог бы закончить сегодня. Надо как минимум взять телефон, поговорить с президентом Зеленским и узнать украинскую точку зрения" , - отметил он.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпинь сегодня, 20 марта, прилетел в Москву. Как стало известно, он уже встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

Также ранее мы писали, что после встречи с Путиным в Москве лидер Китая Си Цзиньпин может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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