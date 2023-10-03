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В Белом доме заявили о наличии средств для оказания помощи Украине на ближайшие недели

Фото: Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

У Пентагона все еще есть в распоряжении несколько миллиардов долларов для оказания помощи Украине, этого хватит для поставок на ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Время не наш друг", - говорится в заявлении.

По его словам, у США достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на полях сражений еще некоторое время, но им нужно, чтобы Конгресс начал действовать.

"У Пентагона все еще есть в распоряжении несколько миллиардов долларов... Итак, посмотрите, мы предоставляем Украине помощь по безопасности примерно каждые две недели, и я думаю, вы продолжите видеть, что так будет и в ближайшие недели", - сказал Кирби.

Однако он отметил, что при отсутствии дополнительного финансирования со стороны Конгресса, можно будет столкнуться с жесткой остановкой (по поставкам помощи - ред.). Кирби пояснил, что сейчас продолжается контрнаступление ВСУ, есть около 6-8 недель хорошей погоды и хорошей боевой погоды, и США хотят иметь уверенность, что украинцы смогут добиться успеха.

Что предшествовало

Напомним, в эти выходные Конгресс США принял законопроект о временном бюджете, чтобы предотвратить "шатдауну" правительства. В новой резолюции не предусмотрена поддержка Украины.

В ответ президент США Джо Байден призвал Конгресс "прекратить игры" и заверил в том, что поддержка Украины останется. В Пентагоне также призвали Конгресс срочно принять решение, ведь США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI), которая предоставляет деньги для заключения контрактов на поставку оружия.

Недавно стало известно, что сейчас у Пентагона есть возможность поставить Украине оружие из собственных складов еще на 5,4 млрд долларов.

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