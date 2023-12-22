В Белом доме считают, что еще рано говорить о передаче Украине российских активов

Журналисты спросили Кирби о том, работают ли США и Евросоюз над использованием активов РФ в пользу Украины.

когда можем говорить о конкретных действиях и как они будут выглядеть", - сказал он.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Россия разрушила большое количество инфраструктуры, убила десятки тысяч жизней в Украине, и поэтому должна понести за это ответственность в долгосрочной перспективе.

Но Кирби считает, что "слишком рано говорить" о передаче Украине российских активов, замороженных в США и странах Европы.

Передача Украине активов РФ

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

По его словам, деньги будут направлены на поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, накануне The New York Times заявили, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.