У Білому домі вважають, що ще рано говорити про передачу Україні російських активів

Журналісти запитали Кірбі про те, чи працюють США та Євросоюз над використанням активів РФ на користь України.

коли можемо говорити про конкретні дії та як вони виглядатимуть", - сказав він.

При цьому представник Білого дому наголосив, що Росія зруйнувала велику кількість інфраструктури, вбила десятки тисяч життів в Україні, і тому повинна понести за це відповідальність у довгостроковій перспективі.

Але Кірбі вважає, що "занадто рано говорити" про передачу Україні російських активів, заморожених у США та країнах Європи.

Передача Україні активів РФ

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Крім того, напередодні The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.