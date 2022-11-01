В Белом доме считают, что у Путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена

Президент РФ Владимир Путин разрушил экономику своей страны, начав полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального координатора президента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, которое приводит CNBC.

"Он не будет больше продавать свой газ Европе, поэтому у него остается только нефть, это то, что финансирует эту войну", - добавил специальный координатор президента США.

По его словам, в России осталось то, что добывается из-под земли.

"Нефть - это единственное, что у них осталось в экономике. Путин уничтожил остальную экономику", - заявил Хохштейн.

Напомним, что Россия ускорила загрузку танкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС.

Фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

Также ЕС в новом пакете санкций допустил исключение из режима ограничения цены на российскую нефть, если это важно для энергобезопасности конкретной страны.

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