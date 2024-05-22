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В Белом доме считают, что Палестинское государство следует признавать путем переговоров

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Администрация президента США Джо Байдена выступила против решения Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину государством, подчеркнув, что поддерживает признание путем дипломатических переговоров с участием, в том числе Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Байден является решительным сторонником решения ближневосточного конфликта на основе существования двух государств (Израиля и Палестины - ред.), и был им на протяжении всей своей карьеры", - отметил спикер Совета национальной безопасности США.

Он добавил, что президент США "считает, что Палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не односторонним признанием".

CNN также напоминает, что сам Байден недавно подтвердил, что поддерживает решение о двух государствах, назвав его "единственным решением, когда два народа живут в мире, безопасности и достоинстве".

Что предшествовало

Напомним, сегодня стало известно, что правительства Норвегии, Испании и Ирландии решили признать Палестину государством.

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии в ответ на решение признать палестинское государство.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил этот шаг, заявив, что он "вознаградит джихадистов из ХАМАСа и Ирана".

Подробнее о проблеме государства Палестина и о том, принесет ли ее признание мир на Ближнем Востоке, - читайте в материале РБК-Украина.

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