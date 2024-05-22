В Белом доме считают, что Палестинское государство следует признавать путем переговоров

"Байден является решительным сторонником решения ближневосточного конфликта на основе существования двух государств (Израиля и Палестины - ред.), и был им на протяжении всей своей карьеры", - отметил спикер Совета национальной безопасности США.

Он добавил, что президент США "считает, что Палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не односторонним признанием".

CNN также напоминает, что сам Байден недавно подтвердил, что поддерживает решение о двух государствах, назвав его "единственным решением, когда два народа живут в мире, безопасности и достоинстве".