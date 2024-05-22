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У Білому домі вважають, що Палестинську державу слід визнавати шляхом переговорів

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Адміністрація президента США Джо Байдена виступила проти рішення Іспанії, Норвегії та Ірландії визнати Палестину державою, наголосивши, що підтримує визнання шляхом дипломатичних переговорів за участі, в тому числі Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Байден є рішучим прихильником рішення близькосхідного конфлікту на основі існування двох держав (Ізраїлю і Палестини - ред.), і був ним протягом усієї своєї кар'єри", - зазначив речник Ради національної безпеки США.

Він додав, що президент США "вважає, що Палестинська держава повинна бути створена шляхом прямих переговорів між сторонами, а не шляхом одностороннього визнання"

CNN також нагадує, що сам Байден нещодавно підтвердив, що підтримує рішення про дві держави, назвавши його "єдиним рішенням, коли два народи живуть у мирі, безпеці та гідності".

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряди Норвегії, Іспанії та Ірландії вирішили визнати Палестину державою.

Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії у відповідь на їхнє рішення визнати палестинську державу.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац засудив цей крок, заявивши, що він "винагородить джихадистів із ХАМАСу та Ірану".

Докладніше про проблему держави Палестина та про те, чи принесе її визнання мир на Близькому Сході, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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