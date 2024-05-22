У Білому домі вважають, що Палестинську державу слід визнавати шляхом переговорів

"Байден є рішучим прихильником рішення близькосхідного конфлікту на основі існування двох держав (Ізраїлю і Палестини - ред.), і був ним протягом усієї своєї кар'єри", - зазначив речник Ради національної безпеки США.

Він додав, що президент США "вважає, що Палестинська держава повинна бути створена шляхом прямих переговорів між сторонами, а не шляхом одностороннього визнання"

CNN також нагадує, що сам Байден нещодавно підтвердив, що підтримує рішення про дві держави, назвавши його "єдиним рішенням, коли два народи живуть у мирі, безпеці та гідності".