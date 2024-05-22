Восточный вопрос. В чем проблема с признанием Палестины и что будет дальше

Норвегия, Испания и Ирландия объявили о планах признать государство Палестина. Это происходит на фоне затянувшейся войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа и демонстрирует отход от позиции Запада, согласно которой палестинское государство может возникнуть только в результате мирных переговоров.

Подробнее о проблеме государства Палестина и о том, принесет ли его признание мир на Ближнем Востоке, - в материале РБК-Украина .

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Еще три страны признают Палестину. Как реагирует Израиль

Сегодня о планах признать государство Палестина объявили еще три страны. Норвежский премьер Йонас Гар Стере сказал об этом первым.

"Во время войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны воплотить в жизнь единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности", - отметил он.

Его испанский коллега Педро Санчес уточнил, что признается палестинское государство в границах до Шестидневной войны 1967 года. Еще прошлой осенью он говорил о таких планах, а в последние месяцы уговаривал другие европейские страны.

"Наступил момент перейти от слов к делу, сказать миллионам палестинцев, что мы с ними и что надежда остается", - обратился он к парламенту в Мадриде.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил надежду, что в течение следующих дней их инициативу подхватят другие страны.

Норвегия, Испания и Ирландия официально будут признавать Палестину с 28 мая 2024 года.

Что касается даты, очевидно, это символический жест, приуроченный к 60-летию основания "Организации освобождения Палестины". Она сначала выступала за уничтожение Израиля, но спустя годы изменила главную цель в пользу создания арабского палестинского государства. Впрочем, окончательно от антиизраильских идей не отказалась.

Как и следовало ожидать, Израиль возмущен и отозвал послов. Министр иностранных дел Исраэль Кац назвал решение сигналом палестинцам и всему миру о том, что "терроризм окупается".

По его словам, данный шаг может помешать усилиям по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, захваченных в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Когда провозгласили государство Палестина

Палестина была одной из территорий бывшей Османской империи, мандат на управление которой Лига Наций предоставила Великобритании в 1922 году. В конечном итоге все они стали независимыми государствами, за исключением Палестины.

Британский мандат поддерживал создание национального очага для еврейского народа. В период действия мандата с 1922 по 1947 годы происходила массовая иммиграция евреев, в основном из Европы. В 1937 году арабское население подняло восстание, после которого с обеих сторон последовала эскалация насилия.

В 1947 году Великобритания вынесла палестинский вопрос на рассмотрение ООН, которая предложила разделить Палестину на два государства - арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.

Израиль провозгласил независимость в 1948 году и в ходе войны с соседними арабскими странами взял под контроль 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть оказалась под контролем Иордании и Египта.

Во время войны 1967 года Израиль занял сектор Газа и Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. После войны 1973 года Совбез ООН призвал к мирным переговорам, а Генассамблея подтвердила право палестинцев на самоопределение. В 1975-м "Организация освобождения Палестины" получила статус наблюдателя в ООН.

Летом 1982 года Израиль вторгся в Ливан с целью ликвидировать ООП. Стороны договорились о прекращении огня, а палестинские отряды были выведены в другие страны. В 1987 году на палестинской территории началась интифада - массовое восстание против Израиля.

На его фоне палестинский лидер Ясир Арафат в одностороннем порядке 15 ноября 1988 года провозгласил государство Палестина со столицей в Иерусалиме. Это произошло в Алжире на заседании Палестинского национального совета в изгнании.

Как мир признавал палестинское государство

Тогда же в ноябре 1988-го Алжир стал первой страной, которая признала Палестину. В течение нескольких недель его примеру последовали десятки других стран, включая большую часть арабского мира, Индию, Турцию и большую часть Африки.

Следующая волна пришлась на конец 2010 - начало 2011 года в ответ на решение Израиля отменить запрет на строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. С признанием выступил ряд стран Южной Америки, включая Аргентину, Бразилию и Чили.

Фото: зеленым отмечены страны, которые признали Палестину (wikimedia.org)

По данным палестинской администрации, которая имеет ограниченные полномочия в некоторых частях Западного берега, на сегодня 142 из 193 стран-участниц ООН признают государство Палестина. Большинство из них - представители Глобального Юга.

Украина как член ООН признала Палестину, находясь еще в составе СССР. В 1990-х президент Леонид Кучма и глава Палестинской национальной администрации Ясир Арафат обменялись визитами. С 2001 года установлены дипломатические отношения. Отношения с сектором Газа не поддерживаются с приходом там к власти террористов ХАМАС.

Первой страной Западной Европы, которая признала Палестину, стала Швеция, в 2014 году. Там проживает большая палестинская община, а решение последовало из-за столкновений в Восточном Иерусалиме. До этого палестинское государство признали Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Польша и Румыния.

Новая волна началась в 2024 году на фоне затянувшейся войны в секторе Газа. Мальта и Словения выразили готовность признать Палестину "при подходящих обстоятельствах". Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что признание без мира - "больше не табу" для Франции, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул, что Лондон тоже раздумывает над этим.

Из западного лагеря признание Палестины также допускает Австралия. США, Канада и ряд западноевропейских стран пока не выступили с публичной позицией.

Соединенные Штаты давно выступают за решение проблемы двух государств - одного для израильтян и одного для палестинцев - путем прямых переговоров. Мирный процесс стоял на месте в течение многих лет, но сейчас Вашингтон работает с арабскими странами над послевоенным планом для Газы, который предполагает создание палестинского государства.

Ситуация имеет и важный внутриполитический аспект, в контексте ноябрьских выборов президента США. Среди электората Джо Байдена значительную часть составляют левые пропалестински настроенные избиратели, тогда как республиканцы во главе с Дональдом Трампом традиционно поддерживают Израиль. Это вынуждает Белый дом активно маневрировать между союзническими обязательствами перед Израилем и электоральными соображениями.

Реализация любых планов ближневосточного урегулирования на практике в любом случае невозможна без согласия со стороны Израиля. Решения европейских стран о признании Палестины вызвали у властей страны категорическое неприятие.

Какова позиция Израиля и почему он против

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что признание палестинского государства станет "огромной наградой" за нападение ХАМАСа. Ключевые партнеры по коалиции, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир, являются ярыми противниками государства Палестина.

Даже политические соперники Нетаньяху воздерживаются от публичного обсуждения идеи создания двух государств после атаки террористов 7 октября 2023 года.

В январе Нетаньяху анонсировал законопроект, отвергающий "международные диктаты" в интересах Палестины. По его словам, он столкнулся с попыткой навязать создание палестинской государственности в одностороннем порядке, которая "поставит под угрозу существование государства Израиль".

"Мы категорически отвергаем это", - заявил премьер.

Основные доводы, опровергающие право палестинского государства на существование, были сформулированы еще в 2011 году:

у заявленного государства нет определенной территории и действующего эффективного правительства. Палестинская администрация не контролирует ни сектор Газа, ни Западный берег

неясны вопросы с населением. Палестинская администрация якобы претендует на представление интересов всех палестинцев, но отказывается предоставить гражданские права палестинским беженцам

есть сомнение, что палестинское руководство признает международное право и стремится к миру. Это необходимое условие для принятия Палестины в ООН

Какой статус у Палестины в ООН

В настоящее время Палестина имеет статус постоянного государства-наблюдателя при ООН. Это позволяет ей участвовать во всех процессах организации, за исключением голосования в Совбезе, Генассамблее и шести главных комитетах. В течение 2019 года она выполняла функции председателя группы развивающихся стран G77.

В апреле Палестина направила генсеку ООН письмо с просьбой пересмотреть заявку на вступление от 2011 года. А почти две недели назад Генассамблея приняла резолюцию о предоставлении "прав и привилегий" с призывом к Совбезу одобрить запрос стать 194-м членом ООН.

Есть мнение, что нынешняя заявка имеет больше шансов на успех, чем когда-либо прежде, поскольку спустя семь месяцев западные правительства стремятся отмежеваться от войны в секторе Газа.

"Мы уже стали свидетелями того, как Франция и Британия со временем изменили позицию, намекая на возможную поддержку (палестинской государственности, - ред.), - приводит The Washington Post цитату профессора международных отношений в Лондонском университете SOAS Жильбера Ашкара.

Он также допустил, что США вполне могут воздержаться от голосования против, как это было в марте, когда Вашингтон не стал блокировать резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа. Официальные лица США настаивают, что принятие Палестины возможно только после мирного соглашения с Израилем.

Каковы будут последствия для ситуации на Ближнем Востоке

Признание палестинского государства на Западе придаст ему больше политической, юридической и даже символической власти.

"Такие изменения заложат основу для переговоров о постоянном статусе между Израилем и Палестиной не как набор уступок, а как между равными образованиями в глазах международного права", - считает бывший чиновник Госдепа США Джош Пол, который ушел в отставку из-за разногласий по поводу политики в отношении сектора Газа.

Но, возможно, самое большое преимущество для палестинцев носит именно символический характер. Для Палестинской автономии на части территорий Западного берега "весь смысл существования заключается в признании", объясняет ближневосточный аналитик из Канады Филип Лич-Нго.

Недавние опросы показывают, что большинство израильтян не хотят видеть палестинское государство. Скорее всего, историю с признанием запишет себе в заслуги ХАМАС, доказывая, что террор приносит результат, полагает Джером Сигал, директор International Peace Consultancy и основатель Еврейского лобби мира.

Поспособствует ли признание Палестины миру на Ближнем Востоке? Вряд ли об этом можно говорить на данном этапе. Решение Норвегии, Испании и Ирландии по сути означает признание "Организации освобождения Палестины" и главы палестинской администрации Махмуда Аббаса.

Однако террористы ХАМАС категорически не воспринимают ни Аббаса, ни его организацию. Даже на Западном берегу 88-летний политик многими воспринимается как старик, который уступил территорию боевикам.

Таким образом, все преимущества признания Палестины зависят от того, как будут развиваться события в Израиле, пишет RTE. Как и следовало ожидать, там выступают против, но на фоне растущего международного давления со стороны умеренных членов правительства Нетаньяху все чаще раздаются призывы провести досрочные выборы. Более 70% израильтян поддерживают такой шаг.

"Трудно сказать, когда наступит переломный момент, но, если давление продолжит расти, он может наступить очень скоро. И хотя нет никаких гарантий, ясно одно - США будут настаивать, чтобы новое правительство возобновило переговоры о проблеме двух государств", - отмечает издание.

При подготовке текста использовались: информация из открытых источников, заявления европейских и израильских политиков, материла с сайта ООН, публикации AFP, DW, The Washington Post, RTE и The Jerusalem Post.