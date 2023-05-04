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В Белом доме считают нелепыми обвинения РФ в причастности США к "атаки" на Кремль

Фото: Джон Кирби (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

США считают нелепыми обвинения России в причастности Вашингтона к "атаки" беспилотниками на Кремль ночью 3 мая.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Официальный представитель Белого дома возразил "бессмысленные" обвинения со стороны России в том, что США поручили Украине совершить "атаку" беспилотников на Кремль и покушение на российского диктатора Владимира Путина.

Отметим, что слова Кирби прозвучали после того, как пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков возложил ответственность за "удар" по Кремлю на США. По его словам, решения о таких "терактах" принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне.

"Атака" дронов на Кремль

Вчера в России обвинили Украину в якобы "атаке" на Кремль с помощью дронов.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких подобных "атак" - страна использует оружие только для защиты своей территории.

Кроме того, в ISW считают, что Россия могла организовать "атаку" на Кремль, чтобы добиться большей мобилизации.

Подробнее об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.

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