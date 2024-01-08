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В Белом доме ответили, планирует ли Байден увольнять Остина из-за сокрытия госпитализации

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена нет планов увольнять главу Пентагона Ллойда Остина после того, как тот не сообщил о своей госпитализации.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Нет никаких планов (по увольнению Ллойда Остина - ред.), кроме того, что министр Остин останется на своем посту и продолжит руководить, что он и демонстрирует", - подчеркнул Кирби. 

По его словам, Байден уважает тот факт, что Остин решил взять на себя ответственность за отсутствие прозрачности в вопросе его госпитализации. 

Что предшествовало

Напомним, главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали 1 января. Он лежал в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

По информации СМИ, Остин четыре дня находился в отделении интенсивной терапии в связи с осложнениями после перенесенной операции. 

Однако Байдену стало известно о его отсутствии только в четверг, 4 января, днем, поскольку Министерство обороны держало ситуацию в секрете, что вызвало обеспокоенность по поводу прозрачности работы правительства.

После этого бывший президент Трамп призвал уволить Остина, заявив, что его действия были "ненадлежащим профессиональным поведением и неисполнением обязанностей".

 

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденБелый дом