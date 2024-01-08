У Білому домі відповіли, чи планує Байден звільняти Остіна через приховування госпіталізації

"Немає жодних планів (щодо звільнення Ллойда Остіна - ред.), крім того, що міністр Остін залишиться на своїй посаді і продовжить керувати, що він і демонструє", - наголосив Кірбі.

За його словами, Байден поважає той факт, що Остін вирішив взяти на себе відповідальність за відсутність прозорості щодо його госпіталізації.

Що передувало

Нагадаємо, голову Пентагону Ллойда Остіна госпіталізували 1 січня. Він лежав у Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда через медичні ускладнення.

За інформацією ЗМІ, Остін чотири дні перебував у відділенні інтенсивної терапії через ускладнення після перенесеної операції.

Однак Байдену стало відомо про його відсутність лише в четвер, 4 січня, вдень, оскільки Міністерство оборони тримало ситуацію в секреті, що викликало занепокоєння щодо прозорості роботи уряду.

Після цього колишній президент Трамп закликав звільнити Остіна, заявивши, що його дії були "неналежною професійною поведінкою та невиконанням обов'язків".