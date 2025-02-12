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В Белом доме рассказали, войдет ли Келлог в список переговорщиков по войне РФ с Украиной

Фото: Кит Келлог, спецпредставитель США по Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог остается в списке переговорщиков от Вашингтона по вопросам прекращения российско-украинской войны. Хотя его имя не было указано в заявлении американского президента Дональда Трампа в объявлении соответствующей команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, генерал в отставке Кит Келлог до сих пор является "частью администрации", несмотря на то, что Трамп не указал его среди тех, кто ведет переговоры между двумя странами.

Напомним, что в ноябре Трамп назначил Келлога на должность помощника президента США и специального представителя по вопросам Украины и России, написав на Truth Social, что "вместе мы обеспечим мир силой".

Также представитель Белого дома отметила, что не знает о предпосылках предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Ливитт, она что "только что общался с президентом (Трампом) и нашей командой национальной безопасности, мне не было известно ни о каких условиях".

"Новая" команда Трампа по вопросу прекращения войны РФ с Украиной

Как сообщалось ранее, после разговора с Путиным Трамп написал в соцсети, что поручил возглавить переговоры своей команде в лице:

  • госсекретаря Марко Рубио,
  • директора ЦРУ Джона Рэтклиффа,
  • советника по нацбезопасности Майкла Уолтца,
  • а также посла, спецпредставителя Стива Уиткоффа.

В перечне Трамп не упомянул имя Келлога.

Подробнее о том, кто такой Стивен Уиткофф , который стал еще одним посланцем Трампа по войне в Украине, который летал в Москву, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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