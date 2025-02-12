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В Білому домі розповіли, чи увійде Келлог до списку перемовників щодо війни РФ з Україною

Фото: Кіт Келлог, спецпредставник США по Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог залишається в списку перемовників від Вашингтона щодо питань припинення російсько-української війни. Хоча його ім'я не було вказане в заяві американського президента Дональда Трампа в оголошенні відповідної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, генерал у відставці Кіт Келлог досі є "частиною адміністрації", незважаючи на те, що Трамп не вказав його серед тих, хто веде переговори між двома країнами.

Нагадаємо, що у листопаді Трамп призначив Келлога на посаду помічника президента США та спеціального представника з питань України та Росії, написавши на Truth Social, що "разом ми забезпечимо мир силою".

Також представниця Білого дому зауважила, що не знає про передумови майбутньої зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Лівітт, вона що "щойно спілкувався з президентом (Трампом) і нашою командою національної безпеки, мені не було відомо про жодні умови".

"Нова" команда Трампа щодо питання припинення війни РФ з Україною

Як повідомлялося раніше, після розмови з Путіним Трамп написав у соцмережі, що доручив очолити переговори своїй команді у лиці:

  • держсекретаря Марко Рубіо,
  • директора ЦРУ Джона Реткліффа,
  • радника з нацбезпеки Майкла Волтца,
  • а також послу, спецпредставнику Стіву Віткоффу.

У переліку Трамп не згадав ім'я Келлога.

Детальніше про те, хто такий Стівен Віткофф , який став ще одним посланецем Трампа по війні в Україні, який літав до Москви, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Білий дімКіт Келлог