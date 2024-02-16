В Белом доме рассказали, рассматривают ли США как реальную угрозу нападение России на НАТО

Соединенные Штаты не рассматривают информацию о нападении России на НАТО как реальную угрозу в ближайшее время.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia Wydarzenia.

"В настоящее время мы не видим такой надвигающейся угрозы (нападение РФ на НАТО, - ред.). Конечно, Россия сосредоточена, чтобы не сказать заперта в Украине. Мы не видим непосредственной угрозы для НАТО, для восточного фланга, не видим на данный момент", - заявил он.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин недвусмысленно дает понять, что не хочет, чтобы НАТО была сильной, чтобы она становилась больше.

"Он также недвусмысленно дает понять, что рассматривает войну, которую он ведет в Украине, как битву между Россией и Западом, или что это США против России, или даже Россия против НАТО. Мы должны серьезно относиться к его риторике, что мы и делаем. Именно поэтому мы последовательно укрепляем наше присутствие на восточном фланге НАТО", - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден "направил в Европу дополнительно 25 тысяч военнослужащих и не менял этого решения в течение двух лет".

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его заявление прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

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