ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен намекнул на встречу Зеленского и Байдена в ближайшее время

Четверг 07 сентября 2023 00:24
UA EN RU
Блинкен намекнул на встречу Зеленского и Байдена в ближайшее время Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на скорую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить целый ряд вопросов, которые у нас есть, и знаю, что президент (США Джо Байден – ред.) будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшем будущем", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Байден попросил его приехать, чтобы подтвердить поддержку США и гарантировать, что Белый дом максимизирует усилия, которые союзники прилагают для решения проблем контрнаступления, а также для оказания долгосрочной помощи Украине.

Визит Блинкена в Украину

Напомним, сегодня, 6 сентября, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен находится с рабочим визитом в Киеве. Он уже успел почтить память погибших в войне с Россией украинских воинов.

В ходе визита госсекретарь провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Впервые информация о новом пакете помощи Украине от США, привезенном Блинкеном, появилась сегодня в СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Владимир Зеленский Энтони Блинкен
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут