RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белом доме подтвердили использование иранских дронов РФ для ударов по Украине

Фото: Белый дом подтвердил использование иранских дронов РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия использует закупленные у Ирана дроны-камикадзе для нанесения ударов по всей территории Украины.

Об этом заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Кейтлин Дорнбос.

Кроме того, по словам Кирби, иранские военные специалисты находятся во временно оккупированном Крыму, помогая российским солдатам разворачивать их и направлять на цели.

Напомним, Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.

В свою очередь Алексей Арестович рассказал, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранБелый домдрониВторжение России в Украину