RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся в Анкоридже. Это самый большой город на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", - рассказала Ливитт. 

Она уточнила, что американский лидер "полон решимости" завершить войну России против Украины и остановить убийства. По словам Ливитт, твердым предпочтением Трампа "всегда будет мир и партнерство", когда таких результатов можно достичь. 

"На данный момент нет лидера в мире, который был бы более привержен предотвращению войн или их завершению, чем президент Дональд Трамп", - считает пресс-секретарь. 

Также Ливитт уточнила, что такая встреча состоится, поскольку ее инициировал российский диктатор Владимир Путин. Он попросил о личном контакте с Трампом во время переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. 

По ее словам, цель встречи - дать Трампу и Путину возможность "лучше понять, как можно положить конец этой войне".

"Эта администрация действительно использовала все рычаги, приняла все меры для достижения мира путем дипломатического урегулирования", - считает Ливитт. 

Анкоридж 

Анкоридж - крупнейший город Аляски, расположенный на берегу залива Кука и окруженный горами Чугач. Он является экономическим и транспортным центром штата, соединяющим авиалиниями Азию и Северную Америку. 

Здесь мягче климат, чем во многих других районах Аляски, что делает город удобным для жизни и туризма.

Встреча на Аляске

Напомним, президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе анонсировал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Тогда Трамп еще не уточнял, в каком именно населенном пункте пройдет такая встреча.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампАляскаВстреча Трампа и Путина