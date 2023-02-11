Байден в ходе визита в Польшу объявит о дальнейшей военной помощи Украине, - Белый дом
Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу четко даст понять, что дополнительная финансовая и военная помощь поступит в Украину.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
На вопрос о том, объявит ли Байден в Польше о новом пакете военной помощи, Кирби ответил: "президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
По его словам, Байден обязательно даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дополнительная финансовая помощь Украине будет исходить от США.
"Я не буду опережать его слова. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", - добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.
Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом. Он запланирован с 20 по 22 февраля.
Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.
Позже руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что Джо Байден в ближайшее время посетит с визитом Польшу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.