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Байден в ходе визита в Польшу объявит о дальнейшей военной помощи Украине, - Белый дом

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Вашингтон, Суббота 11 февраля 2023 05:46
Байден в ходе визита в Польшу объявит о дальнейшей военной помощи Украине, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу четко даст понять, что дополнительная финансовая и военная помощь поступит в Украину.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

На вопрос о том, объявит ли Байден в Польше о новом пакете военной помощи, Кирби ответил: "президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

По его словам, Байден обязательно даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дополнительная финансовая помощь Украине будет исходить от США.

"Я не буду опережать его слова. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", - добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом. Он запланирован с 20 по 22 февраля.

Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

Позже руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что Джо Байден в ближайшее время посетит с визитом Польшу.

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