В Белом доме готовятся к атаке Ирана на Израиль, - Axios

По словам двух американских чиновников, иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Чиновники ожидают, что обратный ответ будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла".

Администрация Байдена обеспокоена тем, что в рамках нынешней атаки будет сложнее мобилизовать аналогичную международную и региональную коалицию стран, защитившую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Гании "вызвало резкие антиизраильские настроения" во всем регионе.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую проводили накануне апрельской атаки.

По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько тяжелых дней", - сказал чиновник.