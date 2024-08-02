В Белом доме готовятся к атаке Ирана на Израиль, - Axios

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране в начале этой недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Axios.
По словам двух американских чиновников, иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.
Чиновники ожидают, что обратный ответ будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла".
Администрация Байдена обеспокоена тем, что в рамках нынешней атаки будет сложнее мобилизовать аналогичную международную и региональную коалицию стран, защитившую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Гании "вызвало резкие антиизраильские настроения" во всем регионе.
Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую проводили накануне апрельской атаки.
По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.
"Мы ожидаем несколько тяжелых дней", - сказал чиновник.
30 июля израильская армия ликвидировала в Тегеране одного из лидеров группировки ХАМАС Исмаила Гани, а в Бейруте - командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра.
После инцидентов, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился нанести прямой военный удар по Израилю.
Соединенные Штаты заявили о готовности помочь Израилю защититься от беспилотников и баллистических ракет исламистов.
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