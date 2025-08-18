Билл Гейтс и Леонардо да Винчи имели общую привычку. Делайте это 10 минут в день и будете мыслить ясно

Леонардо да Винчи и Билла Гейтса объединяет одна ключевая привычка, простая, но невероятно эффективная. Это древняя практика, которая сейчас снова привлекает внимание ученых, поможет вам креативно мыслить.

Что именно надо делать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какая общая привычка у Гейтс и да Винчи

Та же стратегия, другая эпоха Леонардо да Винчи, как рассказывает историк Джорджо Вазари, часами смотрел на стену "Тайной вечери", неподвижно, не рисуя. Он наблюдал, размышлял, ждал.

Потом быстрым движением добавлял к работе значительную деталь и ушел. То, что казалось пустой тратой времени, на самом деле было активным умственным временем.

Пять веков спустя Билл Гейтс также выбрал собственную форму изоляции: "Недели размышлений". Он проводит семь дней в одиночестве в хижине на берегу озера, выключая телефон и компьютер, свободный от встреч и отвлекающих факторов.

Он читает книги, делает заметки и размышляет. В 1995 году, в течение одной из этих недель, он одобрил разработку первого Internet Explorer.

Два разных человека, два разных времени. Но та же интуиция: для создания новых идей нужно время, тишина и отсутствие внешних раздражителей.

Что подтверждает наука?

Нейробиолог Джозеф Джебелли, автор книги "Мозг в состоянии покоя" (2025), объясняет, что человеческий мозг функционирует лучше всего, когда он не перегружен.

В моменты видимого бездействия, когда мы ничего конкретного не делаем, активируется нейронная сеть, которая называется сетью режима по умолчанию. Эта сеть отвечает за такие ключевые функции, как: творческое мышление, автобиографическая память, самоанализ, стратегические способности.

Сознательное одиночество - это не изоляция

По словам Джебелли, следует четко различать сознательное одиночество и вынужденную изоляцию. Первое полезно и полезно, второе может быть вредным. Полное отделение себя от мира может вызвать стресс и ухудшить психическое здоровье. Напротив, короткие, но регулярные моменты сознательного одиночества положительно влияют на: креативность, ясность ума, управление стрессом, качество социальных отношений.

Также важно, с кем мы проводим время. Пребывание с людьми, которые не обогащают нас эмоционально или интеллектуально, может быть более изнурительным, чем одиночество.

Творческое одиночество не предназначено только для избранных: оно доступно каждому, даже в повседневной жизни. Просто выключите телефон на полчаса, выйдите на прогулку без цели.