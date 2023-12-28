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В Белой Церкви якобы избили мужчину во время вручения повестки. Полиция предупредила о фейке

Белая Церковь, Четверг 28 декабря 2023 20:55
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В Белой Церкви якобы избили мужчину во время вручения повестки. Полиция предупредила о фейке Фото: полиция опровергла информацию о смертельном избиении мужчины (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители опровергли информацию о смертельном избиении мужчины во время вручения повестки в Белой Церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белоцерковское районное управление полиции .

В сети распространяется информация о том, что 27 декабря в Белой Церкви представители ТЦК якобы избили парня, который после этого оказался в больнице и на следующий день умер.

"Сообщаем, что в полицию подобных сообщений не поступало. Представители ТЦК также утверждают, что указанных ситуаций во время общения с жителями города не возникало", - сообщили правоохранители.

На зображенні може бути: текст «27.12.23p в M. бðла° церква амагалися хлопцю вручити повст речався ,в сварци тцк вдар ли йо bor однг 28.12.23 хлопець по арн смашко, зараз там повно по еспондентв. це нижче дно..»

Полиция призвала граждан проверять и распространять информацию только из официальных источников.

Законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Речь об ограничениях для уклоняющихся. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью.

По информации источников РБК-Украина, законопроект все еще могут изменить или доработать.

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